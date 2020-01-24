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Звездная украинская биатлонистка заявила о проблемах с сердцем

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Елена Пидгрушная / biathlon.com.ua

Один из лидеров женской сборной Украины Елена Пидгрушная после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке призналась, что ее самочувствие заставляет задуматься об обращении к кардиологам.

Украинка отметила, что чувствовала себя плохо на дистанции и не сумела показать хороший результат.

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"Возможно, и повлияло то, что мы приехали сюда раньше других, но, судя по результату, помогло это не очень. Акклиматизация прошла, успела привыкнуть, но сегодня действительно тяжелый старт был – чувствовала себя очень плохо. Как-то у меня пошел спад – весь январь на каждом этапе настолько тяжелые гонки, сложно.

Я уже начинаю настораживаться, потому что делаем кардиограмму – она ничего не показывает. Сегодня хочу связаться с теми кардиологами, у которых лечилась летом, чтобы выяснить, нужно ли мне волноваться, или просто продолжать,
– цитирует Пидгрушную biathlon.com.ua.

Как известно, Елена Пидгрушная досрочно завершила прошлый сезон из-за проблем с сердцем. Однако уже в мае присоединилась к основной группе сборной Украины.

В индивидуальной гонке Пидгрушная допустила три промаха и заняла 40 место. Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима – 14 позиция.

В субботу, 25 января, в Поклюке пройдут одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Елена Пидгрушна Новости биатлона
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