Звездная украинская футболистка отметилась дебютным голом за "Атлетико"

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Ольга Овдийчук
Ольга Овдийчук / ukraine.unfpa.org

Футболистки сборной Украины Ольга Овдийчук и Натия Панцулая проходят процесс адаптации в новом клубе – испанском "Атлетико" из Мадрида.

В первом из этих поединков "Атлетико" разгромил 12:0 "Посоальбенсе". Овдийчук вышла на поле со стартовых минут, а Панцулая появилась во втором тайме, пишет "Главком".

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А в следующем матче, в котором "Атлетико" разгромил "Осасуну" 6:0, Овдийчук, которая снова вышла в основе, забила первый в составе новой команды мяч.

Гол Ольги на 38-й минуте был третьим в этой встрече. Панцулая в этой игре тоже вышла на замену, выйдя во втором тайме именно вместо Овдийчук.

В прошлом сезоне Ольга Овдийчук, выиграв чемпионат и Кубок Украины, стала лучшим бомбардиром национального первенства. В свою очередь, 27-летняя Панцулая выступала за турецкий "АЛГ Спор", где она была капитаном команды.

К слову, Ольга Овдийчук – сильнейшая украинская футболистка наших дней. Она – шестикратная чемпионка Украины и пятикратная обладательница национального Кубка. Ольгу дважды признавали лучшей футболисткой Украины.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Атлетико
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