Звездная украинская легкоатлетка поделилась интимным фото с отдыха

23-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась новой фотографией в соцсети Instagram.

Спортсменка специализируется на прыжках в длину. Красотка сделала совместное фото со своим мужем Михаилом Романчуком.

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Марину и Михаила можно уверенно назвать звездной парой украинских спортсменов. Ведь Михаил Романчук – украинский пловец, чемпион Европы в 2018 году, серебряный призер чемпионата мира в 2017 году. До этого – медалист юношеских олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы по плаванию.

Спорт 24 писал, что Марина Бех-Романчук получила серебро на первом этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в длину.

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