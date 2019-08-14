Звездная украинская теннисистка возвращается на корт после паузы в карьере

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко возобновит выступления на теннисном корте.

Спортсменка заявилась на турнир WTA в Ташкенте, который пройдет с 23-го по 29 сентября в Узбекистане.

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Этот турнир станет первым для украинки после паузы, связанной с рождением второго ребенка. Бондаренко быстро возобновила тренировки и начала готовиться к возвращению на корт.

В активе теннисистки победа на турнире в Ташкенте в 2017 году, тогда Екатерина была 93-м номером в мировом рейтинге.

Бондаренко в последний раз выходила на корт в августе прошлого года – в первом раунде US Open уроженка Кривого Рога в двух сетах уступила белоруске Вере Лапко (3:6, 3:6).