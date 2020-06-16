34-летний украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) может принять участие в "чемпионате по пощечинам".

Иван Редкач в своем Instagram сообщил о предложении принять участие в популярных проектах "Битва за хайп" и "Каменные лица". Впрочем, это больше похоже на шутку.

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"Ребята, Амиран Сардаров и Эдвард Билл пригласили принять участие в "Каменных лицах" и "Битве за хайп". Призовой фонд – 1000 долларов. Как думаете, вы меня увидите 23 числа на шоу? Ваши комментарии", – написал боксер.

Что известно об Иване Редкаче

33-летний украинский боксер, выступающий в полусреднем весе.

Провел 30 боя, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений.

В январе проиграл Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC.

Ранее Редкач обвинил тренера Александра Усика в наличии российского паспорта. В качестве доказательства Редкач заявил, что Сергей Лапин принял участие в чемпионате России. Тренер Усика отвергает все обвинения.