Звездного Балотелли поймали с сигаретой перед дебютом за новый клуб: видео

Эпатажный форвард итальянской "Брешии" Марио Балотелли отметился очередным странным поступком.

На этот раз Супер Марио по-своему снимал стресс перед дебютным матчем за "Брешию".

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Форвард втихаря закурил сигарету в раздевалке своей команды за несколько минут до начала встречи против "Ювентуса" в рамках 5 тура Серии А.

Кажется, вредный дым не слишком повлиял на легкие 29-летнего итальянца, поскольку он смог сыграть весь матч против действующего чемпиона. Правда, "Брешия" проиграла 1:2, а сам "Балотелли" не отметился результативными действиями.

Напомним, "Ювентус" сумел выиграть в "Брешии" (1:2). Победа далась Турину непросто, ведь по ходу встречи они были в роли догоняющих.