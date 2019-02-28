Звездного биатлониста Йоханнеса Бе дисквалифицировали за курьезный случай

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Йоханнес Бе
Йоханнес Бе / Фото из открытых источников

Международный союз биатлонистов снял с норвежца Йоханнеса Бе очки, заработанные за четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Результат норвежского биатлониста Йоханнеса Бе в пасьюте Солт-Лейк-Сити аннулирован из-за того, что он на последней стрельбе произвел 4 выстрела вместо 5. Об этом сообщает официальный сайт IBU.

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Организация признала вину судей и пообещала не повторять в будущем подобных ошибок. Бе и IBU пришли к согласию, что 43 очка, которые были начислены норвежцу, снимут, и он вернет 7 тысяч евро призовых.

Также скандинавский биатлонист намерен распределить 7 тысяч евро среди участников, которые финишировали за ним.

Я хочу, чтобы IBU сделал все возможное, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Нелегко отказаться от баллов, но я надеюсь, что другие спортсмены найдут мотивацию и силу, чтобы быть в подобных ситуациях честными, как я,
– отметил Бе.

После восьми этапов Кубка мира 25-летний норвежец уверенно лидирует в общем зачете соревнований. Также после вычета очков в активе Бе 936 баллов, он опережает второго в рейтинге Александра Логинова на 291 очко.

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Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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