Звездного МакГрегора обвиняют в сексуальном насилие, он только завершив карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подозревается в сексуальном насилии.

Расследование по делу ведет полиция Ирландии, сообщает The New York Times.

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Полиция начала следствие против Конора Макгрегора после того, как женщина обвинила его в совершенном над ней насилии сексуального характера.

Она заявила в полицию, что Макгрегор совершил над ней сексуальное насилие в одном из отелей Дублина. В январе его задержали и допросили. Официально обвинения ему не предъявляли.

Спорт 24 писал, что 26 марта Макгрегор принял решение завершить спортивную карьеру, связанную с выступлениями в смешанных единоборствах.

В данный момент Конор МаГрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию. Это наказание он получил после операции с Атлетической комиссией, принимавшей решения относительно будущего ирландца и Хабиба Нурмагомедова в связи с их дракой после очного поединка.

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