Звездного МакГрегора обвиняют в сексуальном насилие, он только завершив карьеру

11 Читати новину українською
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор / Фото из открытых источников

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подозревается в сексуальном насилии.

Расследование по делу ведет полиция Ирландии, сообщает The New York Times.

Читайте также: Макгрегор заявил о завершении карьеры

Полиция начала следствие против Конора Макгрегора после того, как женщина обвинила его в совершенном над ней насилии сексуального характера.

Она заявила в полицию, что Макгрегор совершил над ней сексуальное насилие в одном из отелей Дублина. В январе его задержали и допросили. Официально обвинения ему не предъявляли.

Спорт 24 писал, что 26 марта Макгрегор принял решение завершить спортивную карьеру, связанную с выступлениями в смешанных единоборствах.

В данный момент Конор МаГрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию. Это наказание он получил после операции с Атлетической комиссией, принимавшей решения относительно будущего ирландца и Хабиба Нурмагомедова в связи с их дракой после очного поединка.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
В марте Украину накроют мощные магнитные бури
сегодня
13900
Теги: Спорт Смешанные единоборства
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Звездного МакГрегора обвиняют в сексуальном насилие, он только завершив карьеру
сегодня 12:22 Звездного МакГрегора обвиняют в сексуальном насилие, он только завершив карьеру
11
Украина помешала проведению футбольного матча с командой из оккупированного Крыма в Турции
26 марта 21:58 Украина помешала проведению футбольного матча с командой из оккупированного Крыма в Турции
264
Битый Кличком боксер страстно поцеловал журналистку после победы: видео
26 марта 13:40 Битый Кличком боксер страстно поцеловал журналистку после победы: видео
125
Украинский футболист получил ужасное рассечение в матче с Люксембургом
26 марта 09:59 Украинский футболист получил ужасное рассечение в матче с Люксембургом
356
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 25 марта
26 марта 08:51 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 25 марта
1224
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук