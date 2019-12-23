Звездного лидера "Тоттенхэма" дисквалифицировали на три матча из-за удара шипами

Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хин Мин дисквалифицирован на три матча за инцидент, произошедший в матче 18-го тура АПЛ с "Челси" (0:2).

Во время матча с "Челси" Сон упал после борьбы с защитником гостей Антонио Рюдигером, после чего лежа толкнул соперника шипами в живот. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор после консультации с VAR принял решение удалить корейца.

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В рамках дисквалификации Сон пропустит матчи против "Брайтона", "Норвича" и "Саутгемптона".

Ранее стало известно, что "Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление своего форварда.

В нынешнем сезоне Сон забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач в 22 матчах за Шпор во всех турнирах.