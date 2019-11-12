Звездного одноклубника Зинченко исключили из состава сборной Англии из-за конфликта с партнером

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Рахим Стерлинг и Джо Гомес
Рахим Стерлинг и Джо Гомес / Фото из открытых источников

Форвард "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг не поможет национальной команде в поединке квалификации Евро-2020 с Черногорией, который состоится 14 ноября на знаменитом лондонском "Уэмбли".

Полузащитник Рахим Стерлинг поссорился с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом, сообщает The Mirror.

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Только пару дней назад "Манчестер Сити" проиграл "Ливерпулю" в рамках АПЛ (1:3), что и стало раздражителем для Стерлинга.

Сообщается, что причиной конфликта стало именно поведение Рахима Стерлинга, в то время как Джо Гомес пытался избежать накала страстей. Полузащитник "Манчестер Сити" отстранен только от ближайшей игры с Черногорией, но может сыграть с Косово.

Позже Стерлинг пришел в себя и извинился, но главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт посчитал, что подобное поведение игрока заслуживает наказания.

Сборная Англии 14 ноября сыграет с Черногорией, а 17 ноября в Приштине встретится с косоварами. На данный момент команда "Трех львов" занимает первое место в рамках группы А, имея в своем активе 15 очков после шести сыгранных встреч.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ Евро-2020
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