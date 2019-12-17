Звездному футболисту "Динамо" заблокировали переход в новый клуб

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, ныне выступающий в "Олимпии" на правах аренды, не перейдет на постоянной основе в парагвайский клуб.

Об этом сообщает в эфире "ЦыганыкLIVE" журналист Игорь Цыганык.

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По его словам, сумма в 3,5 миллиона евро за футболиста не удовлетворит киевский клуб. Кроме того, информацию журналиста подтвердил и Депортес Uno, где сообщили, что руководство "Динамо" не сообщило свою официальную позицию по игроку. Поэтому на данный момент все переговоры прекращены.

Также сообщалось, что президент клуба из Парагвая Мигель Брунотт заявил, что в распоряжении клуба есть только около 20% суммы, которую запросило за игрока "Динамо".

Гонсалес уже выступал за "Олимпию" в 2014 году, но затем перешел в "Базель", а в сезоне 2015/2016 пополнил ряды "Динамо" за 9,4 миллиона евро.

В целом за "Динамо" 25-летний вингер провел 85 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 15 ассистами.