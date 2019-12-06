Звездную украинскую легкоатлетку поймали на допинге и забрали призовые: подробности скандала

Чемпионка Всемирной Универсиады в Наполи, которая принесла Украине золото в тройном прыжке Ольга Корсун, попала в допинговый скандал.

Не чистой оказалась проба, взятая у легкоатлетки именно в Италии, во время всемирных соревнований студентов.

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В планах Корсунь была олимпийская лицензия, но на Игры в Токио Оля не поедет: с 12 июля 2019 года по 11 июля 2021 года она будет вне большого спорта. Кроме того, решением исполкома аннулированы ее результаты, показанные с июля, все титулы, награды, очки.

В Неаполе Корсун сразу после выступления сдала анализы WADA. Впоследствии пришли результаты. В ее организме обнаружили следы диуретиков (мочегонных) препаратов. Международная федерация проинформировала нас об этой проблеме, мы решили устранить спортсменку от выступлений на два года,

– пояснил "Экспрессу" генеральный секретарь ФЛАУ Михаил Медведь.

Медали и награды забирают во всех нарушителей антидопинговых правил. Однако Корсун придется отдать и призовые деньги, которые она заработала на турнирах после 12 июля.

"Процедура наказания спортсмена за допинг предусматривает конфискацию всего добытого нечестным способом. Но по возвращению средств – законодательно еще не прописано, как это сделать. До сих пор в Украине не было таких случаев. Спортсменка, как мне известно, подавать апелляцию. В ее рассмотрения у прыгуньи формально будет оставаться все, что она получила", – говорит Михаил Медведь.

Напомним, что Корсун завоевала золотую награду Всемирной Универсиады в тройном прыжке. Результат украинки – 13,9 метра. Корсун на 9 см обошла представительницу Португалии Евелис Таварес де Вейго, а также словенку Нею Филипич (13,73 метра).