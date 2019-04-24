Звездные биатлонисты не попали в состав сборной Украины на новый сезон

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Сборная Украины по биатлону
Сборная Украины по биатлону

Тренерский совет Федерации биатлона Украины утвердил состав команды на сезон 2019/2020.

У женщин в общей группе не оказалось ни одной олимпийской чемпионки. Анастасия Меркушина и сестры Семеренко будут тренироваться по индивидуальной программе с личными наставниками, относительно Лены Пидгрушной и Юлии Джимы определенности еще нет.

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Что касается мужской сборной, то в основной команде не оказалось только Сергея Семенова, который подготовку к сезону начнет в резерве, состав которого еще не объявлен.

Первое собрание команд начнется 21 мая. Мужская сборная отправится в облюбованный годом ранее Буковель вместе с Анастасией Меркушиной.

Женская команда снова рассчитывает на гостеприимство белорусских Раубичей. Примечательно, что в августе в Раубичах пройдет летний чемпионат мира-2019.

Состав сборной Украины по биатлону на сезон 2019/2020:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Виталий Труш.

Женщины: Юлия Журавок, Надежда Белкина, Яна Бондарь, Ольга Абрамова, Дарья Блашко, Анна Кривонос.

Ранее Спорт 24 сообщал, что Федерация биатлона Украины подвела итоги сезона 2018/2019. Один из вопросов, прозвучавших на заседании тренерского совета с участием ведущих наставников Украины и функционеров – кто может возглавить Федерацию после Владимира Брынзака.

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Теги: Спорт Новости Спорта Юлия Журавок Артем Тищенко Дмитрий Пидручный Артем Прима Анастасия Меркушина Новости биатлона
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