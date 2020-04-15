Звездные футболисты "Ювентуса" наконец излечились от коронавируса
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани полузащитник Блез Матюиди вылечились от коронавируса.
Такое заявление обнародовала пресс-служба туринского клуба.
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Итальянец и француз сдали по два теста на инфекцию, и все они дали отрицательный результат. Таким образом, футболисты окончательно вылечились и отныне не обязаны соблюдать строгую самоизоляцию.
В лагере "Ювентуса" остается лишь один больной. Это Пауло Дибала, который ранее объявил о выздоровлении, но снова сдал положительный тест. Заметим, что в последние дни в Италии наблюдается тенденция к уменьшению количества летальных случаев, зато все больше людей выздоравливают.
- О заражении Ругани коронавирусом стало известно 12 марта. Даниэле стал первым игроком из Серии А с положительным тестом. В свою очередь у Матюиди инфекция была обнаружена 17 марта.
- К слову, на момент остановки Серии А Ювентус лидирует в чемпионате, опережая Лацио на 1 очко.
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