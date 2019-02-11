Звездные футболисты пожертвовали много денег на поиски пилота самолета Эмилиано Салы

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе внес свой вклад в поиски пропавшего самолета с форвардом "Кардиффа" Эмилиано Сала.

Семья пилота Дэвида Ибботсона, который управлял самолетом с нападающим "Кардиффа" Эмилиано Сала на борту, собирает деньги на поисковую операцию. Об этом сообщает ВВС.

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В частности, известно, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пожертвовал 27 тысяч фунтов, а 1000 фунтов перечислил бывший игрок сборной Гарри Линекер. На данный момент собрано более 100 тысяч фунтов.

К слову, для начала частной поисковой операции нужно собрать 300 тысяч фунтов.

Что случилось с Эмилиано Сала?Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой. Известно, что перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.



23 января спасатели отметились первыми находками – им удалось обнаружить обломки металла вблизи места возможной катастрофы, однако никаких следов людей не было.



24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.



В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.

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