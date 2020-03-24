Звездные футболисты становятся в очередь, чтобы попасть на тренировку к юному вратарю: видео
Мальчик, играющий на позиции вратаря, решил потренироваться во время карантина и сделал это оригинальным образом. Такое видео поразило звезд футбола, которые уже предлагают юному таланту потренироваться в их компании.
Мальчик просто решил усовершенствовать свои навыки игры в воротах, используя забор на заднем дворе. Видео тренировки в интернет выложила его мать, которое за несколько часов сатло очень популярным.
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Футболисты ярко отреагировали на необычные тренировки юного вратаря в условиях карантина.
Когда ты вратарь и у тебя единственный ребенок в условиях карантина, ты стараешься не отставать от тренировок. Сын придумал это! Я поражена,
– подписала видео мама мальчика.
Видео тренировок юного вратаря
Видео увидели знаменитые вратари, это голкипер МЮ Давид Де Хеа и бывший страж ворот "красных дьяволов" Петер Шмейхель.
Ничто, даже злой вирус, такой как COVID-19, не должен мешать талантливому вратарю становиться лучше. Молодец, парень,
– прокомментировал легендарный Шмейхель.
Испанский игрок "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата предложил мальчику потренировать с ним штрафные удары, когда завершится карантин. Также свои услуги парню предложил голкипер "Уотфорда" Бен Фостер.
На следующее утро Нейт проснулся настоящей звездой футбола. У его дома было много представителей СМИ, которые ожидали взять комментарий у юного футболиста. Вот так за один день юнному Нейту удалось стать звездой футбола.
Теперь Нейта ждет много звездных тренировок. Футболист получит большой опыт и поможет потренироваться популярным футболистам. Возможно, парень в будущем станет очередным успешным вратарем МЮ или еще какого клуба лидера мировых чемпионатов.
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