Звездные футболисты становятся в очередь, чтобы попасть на тренировку к юному вратарю: видео

Мальчик, играющий на позиции вратаря, решил потренироваться во время карантина и сделал это оригинальным образом. Такое видео поразило звезд футбола, которые уже предлагают юному таланту потренироваться в их компании.

Мальчик просто решил усовершенствовать свои навыки игры в воротах, используя забор на заднем дворе. Видео тренировки в интернет выложила его мать, которое за несколько часов сатло очень популярным.

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Футболисты ярко отреагировали на необычные тренировки юного вратаря в условиях карантина.

Когда ты вратарь и у тебя единственный ребенок в условиях карантина, ты стараешься не отставать от тренировок. Сын придумал это! Я поражена,

– подписала видео мама мальчика.

Видео тренировок юного вратаря

When you’re a goalkeeper... and an only child... in self isolation... and trying to keep up with your training... came up with this himself! I’m so impressed. #coronavirus #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/FFzJ1LE3N1 — Sarah-Jayne Tobin (@TheSJTobin) March 23, 2020

Видео увидели знаменитые вратари, это голкипер МЮ Давид Де Хеа и бывший страж ворот "красных дьяволов" Петер Шмейхель.

Ничто, даже злой вирус, такой как COVID-19, не должен мешать талантливому вратарю становиться лучше. Молодец, парень,

– прокомментировал легендарный Шмейхель.

Испанский игрок "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата предложил мальчику потренировать с ним штрафные удары, когда завершится карантин. Также свои услуги парню предложил голкипер "Уотфорда" Бен Фостер.

На следующее утро Нейт проснулся настоящей звездой футбола. У его дома было много представителей СМИ, которые ожидали взять комментарий у юного футболиста. Вот так за один день юнному Нейту удалось стать звездой футбола.

Теперь Нейта ждет много звездных тренировок. Футболист получит большой опыт и поможет потренироваться популярным футболистам. Возможно, парень в будущем станет очередным успешным вратарем МЮ или еще какого клуба лидера мировых чемпионатов.

That was a day to remember!!!!



No joke; Nate has a rake of interviews tomorrow. He’s buzzing, this has been the most wonderful distraction from a thing that was worrying him- so, thanks Twitter!



Delighted you all enjoyed the video! pic.twitter.com/YHTgaGcyqR — Sarah-Jayne Tobin (@TheSJTobin) March 24, 2020

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