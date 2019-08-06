Звездные украинские футболисты поддержат "Динамо" в матче с "Брюгге"

Во вторник, 6 июня, "Динамо" в Бельгии сыграет против "Брюгге" первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Экс-игроки киевского "Динамо" Евгений Макаренко, Роман Безус и Роман Яремчук поддержат бывшую команду в матче против "Брюгге".

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Макаренко уже посетил тренировку киевлян в Брюгге, а вот Безус заявил, что приедет на матч вместе с отцом и Ромой Яремчуком.

Да, как раз собираюсь уезжать. Хочу увидеть ребят и взять билеты на игру. Будем поддерживать киевлян с папой и Ромой Яремчуком,

– заявил Безус.

Матч квалификации Лиги чемпионов "Брюгге" – "Динамо" состоится 6 августа, в 21:30. Спорт24 проведет онлайн-трансляцию встречи.

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