Звездные украинские спортсмены пошутили над дерби "Динамо" и "Шахтера": фото и видео

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Олег Верняев и Жан Беленюк
Олег Верняев и Жан Беленюк / Фото из открытых источников

Украинские спортсмены Олег Верняев и Жан Беленюк наглядно продемонстрировали ситуацию в чемпионате Украины по футболу в данный момент.

Верняев выложил в Instagram видео, как он проводит борцовский прием против Жана Беленюк. При этом Верняев красуется в футболке "Шахтера", а Беленюк позирует в форме киевского "Динамо".

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Очевидно, Жан и Олег являются болельщиками украинских клубов – непримиримых соперников. "Ситуация в УПЛ", – в шутку подписал видео Олег Верняев.

В свою очередь, Жан Беленюк не понимает, почему киевляне не могут так же легко расправиться с "Шахтером", как он сам с их болельщиком:

К слову, "Динамо" отстает от "Шахтера" на семь очков в чемпионате Украины и встретится с "горняками" в 1/4 финала Кубка Украины 3 апреля.

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Теги: Олег Верняев Жан Беленюк Динамо Шахтер Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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