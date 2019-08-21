Звездные украинские супертяжи узнали дату следующих поединков

Сразу трое украинских боксеров выйдут в ринг в рамках вечера бокса в Карлсруэ, Германия.

Супертяжи Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) и Александр Захожий (12-0, 10 КО) проведут свои следующие поединки 12 октября в Palazzohalle.

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К ним присоединится еще один украинец, обладатель молодежного пояса WBC Silver Петр Иванов (10-0-2, 6 КО). Соперники боксеров пока неизвестны.

Стоит отметить, что Сиренко и Захожий уже бились в Карлсруэ и тогда одержали уверенные победы над своими соперниками.

Спорт 24 писал, что в предыдущем бою Владислав Сиренко победил россиянина Дениса Бахтовых (39-15, 26 КО) в рамках вечера бокса в ЮАР. Украинец прессинговал своего соперника весь бой и после серии ударов в седьмом раунде рефери был вынужден остановить поединок.

В свою очередь, Александр Захожий одержал уверенную победу в рамках вечера бокса в Киеве. Украинец встречался в ринге с 30-летним боснийцем Срданом Говедарицей (7-8, 6 КО) и нокаутировал его.