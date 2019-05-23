Звездные украинские теннисистки узнали первых соперниц на Roland Garros-2019

В четверг, 23 мая, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин Открытого чемпионата Франции по теннису.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом круге Roland Garros встретится с американкой Винус Уильямс. Соперницы до этого дважды встречались и обменялись победами. Отметим, что украинка получила девятый номер посева.

Читайте также: Roland Garros-2019: юная украинская теннисистка вышла в финал квалификации

Леся Цуренко в стартовом матче турнира Большого шлема сыграет против Эжени Бушар из Канады. Украинка проиграла канадке два из трех последних матчей.

Еще одна украинка Даяна Ястремская впервые сыграет на Roland Garros. В первом раунде ее соперницей стала испанка Карла-Суарес Наварро. Стоит отметить, что не так давно Даяна проиграла представительнице Испании на грунтовом турнире в Риме.

Екатерина Козлова в первом матче турнира встретится с одной из победительниц квалификации, которая завершится 24 мая. Интересно, что во втором раунде украинка может сыграть против Свитолиной.

Roland Garros пройдет с 26 мая по 8 июня, а текущей победительницей турнира является румынка Симона Халеп.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram