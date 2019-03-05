Звездные украинские теннисистки узнали первых соперниц на турнире WTA в Индиан-Уэллсе

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская узнали соперников на турнире WTA в Индиан-Уэллсе.

В первом раунде среди них сыграет только Ястремская, а Цуренко и Свитолина начнут свои выступления на этом турнире со второго круга.

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Элина Свитолина получила шестой номер посева. Во втором круге соперницей украинки станет победительница матча между Ван Яфань и Софией Кенин, которые на прошлой неделе встречались в финале турнира в Акапулько.

Первая ракетка Украины седьмой год подряд выступит в Индиан-Уэллсе: в прошлом сезоне она дошла до третьего круга, а лучший результат показала в 2015-м и 2017 годах, когда играла в четвертом раунде

Леся Цуренко выступит на турнире под 24-м номером посева. Соперница нашей теннисистки определится в матче обладательницы wild card Джессики Пегулы и одной из победительниц квалификации.

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Украинка в восьмой раз сыграет на BNP Paribas Open: предыдущие два сезона Цуренко проигрывала на старте турнира, а в 2015 году сумела дойти до четвертьфинала, не доиграв матч из-за травмы лодыжки против будущей финалистки Елены Янкович.

Даяна Ястремская в первом матче проведет дебютную встречу с австралийкой Дарьей Гавриловой. 18-летняя одесситка впервые сыграет на соревнованиях в Калифорнии.

Турнир завершится 17 марта, а его призовой фонд составит 8,6 миллиона долларов.

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