Звездные украинские теннисистки узнали соперниц на турнире в Риме

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Элина Свитолина и Леся Цуренко
Элина Свитолина и Леся Цуренко / btu.org.ua

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская узнали своих соперниц на турнире WTA Premier 5 в Риме.

Элина Свитолина получила пятый номер посева и пропустит первый круг. Защиту титула украинка начнет матчем против победительницы встречи Виктории Азаренко и Чжан Шуай. Отметим, что Свитолина становилась чемпионкой турнира предыдущие два сезона.

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Леся Цуренко в стартовом матче сыграет против Юлии Путинцевой. Украинка одержала две победы над представительницей Казахстана в четырех матчах, последний из которых прошел в этом сезоне в Дубае. Ранее Цуренко удалось выиграть в столице Италии, по одному матчу в основной сетке в 2016-м и 2017 году.

Даяна Ястремская в своем дебютном матче в Риме встретится с Карлой Суарес-Наварро, которую обыграла в этом году во втором круге Australian Open.

Спорт 24 писал, что на прошлой неделе Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская не сумели преодолеть первый раунд турнира WTA Premier в Мадриде.

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Теги: Новости Спорта Леся Цуренко Даяна Ястремская Елина Свитолина Спорт Теннис
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