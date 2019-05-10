Звездные украинские теннисистки узнали соперниц на турнире в Риме
Украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская узнали своих соперниц на турнире WTA Premier 5 в Риме.
Элина Свитолина получила пятый номер посева и пропустит первый круг. Защиту титула украинка начнет матчем против победительницы встречи Виктории Азаренко и Чжан Шуай. Отметим, что Свитолина становилась чемпионкой турнира предыдущие два сезона.
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Леся Цуренко в стартовом матче сыграет против Юлии Путинцевой. Украинка одержала две победы над представительницей Казахстана в четырех матчах, последний из которых прошел в этом сезоне в Дубае. Ранее Цуренко удалось выиграть в столице Италии, по одному матчу в основной сетке в 2016-м и 2017 году.
Даяна Ястремская в своем дебютном матче в Риме встретится с Карлой Суарес-Наварро, которую обыграла в этом году во втором круге Australian Open.
Спорт 24 писал, что на прошлой неделе Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская не сумели преодолеть первый раунд турнира WTA Premier в Мадриде.
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