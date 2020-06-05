Американский баскетболист ЛеБрон Джеймс является основателем собственной кинопродюсерской компании SpringHill Entertainment. Именно она профинансирует документальный проект о больших расовых столкновениях 1921 года.

Об этом сообщает Deadline. Идея проекта скорее всего возникла после убийства Джорджа Флойда. Смерть мужчины всколыхнула весь мир.

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Сейчас в США бушуют протестные акции и демонстрации, распространившиеся в половине штатов страны.

Спортсмен ЛеБрон Джеймс анонсировал документальный фильм о беспорядках в Талсе 1921 года, крупнейшем раздоре на расовой почве в истории Америки.

Режиссером проекта выступит Салима Корома, ранее снявшая ленту "Плохой рэп" с Аквафиной.

Что известно о смерти Джорджа Флойда

25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.

Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он вроде бы даже не сопротивлялся во время задержания.

В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи. Но было уже слишком поздно – на следующий день мужчина умер.

Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, сейчас ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Уолза – даже "чрезвычайно опасная".

Достижения ЛеБрона Джеймса