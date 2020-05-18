Звездный футболист "Челси" попал за решетку

Футболист "Челси" Каллум Хадсон-Одои попал за решетку в Англии. 19-летний игрок сборной Англии нарушил режим самоизоляции.

Как сообщает The Sun, талантливый футболист познакомился с девушкой в ​​интернете и решил с ней встретиться.

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Каллум пригласил ее к себе домой, отправив за ней автомобиль. Сообщается, что футболист попросил женщину посетить его одетого в нижнее белье.

Также The Sun пишет, что модель и футболист обменялись кокетливыми сообщениями, которые намекали на то, чтобы вместе "веселиться".

Утром к дому Хадсона-Одои прибыла скорая помощь. Девушке стало плохо, ее увезли в больницу.

В то же время Хадсон-Одои был арестован, поскольку нарушил режим самоизоляции. Через несколько часов после ареста Каллум был освобожден под залог.

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Отметим, что в марте у Хадсона-Одои подтвердили COVID-19. Футболист "Челси" уже выздоровел.

В текущем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 27 матчах за "Челси" во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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