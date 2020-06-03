Футболист сборной Испании и мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес решил помочь развивать футбол самостоятельно. Полузащитник основал новый клуб для пропаганды здорового образа жизни среди молодого поколения.

Информацию сообщил сам футболист в своем твиттере.

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Детали о клубе

Саулю будет помогать руководить его брат Аарон. Основная цель создания такого клуба – воспитание молодых футболистов.

Название клуба – "Коста Сити", в котором будет выступать около 30 команд с 500 игроками разных возрастных групп преимущественно от 4 до 18 лет.

Полузащитник признается, что такое мнение возникло у него, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни.

Я хотел сообщить кое-что важное. В городе будет новая команда. Я объявлю об этом через три дня,

– заявил футболист.

Что известно о руководителе нового клуба