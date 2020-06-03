Звездный полузащитник "Атлетико" Сауль основал собственный футбольный клуб: громкое заявление
Футболист сборной Испании и мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес решил помочь развивать футбол самостоятельно. Полузащитник основал новый клуб для пропаганды здорового образа жизни среди молодого поколения.
Информацию сообщил сам футболист в своем твиттере.
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Детали о клубе
Саулю будет помогать руководить его брат Аарон. Основная цель создания такого клуба – воспитание молодых футболистов.
Название клуба – "Коста Сити", в котором будет выступать около 30 команд с 500 игроками разных возрастных групп преимущественно от 4 до 18 лет.
Полузащитник признается, что такое мнение возникло у него, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни.
Я хотел сообщить кое-что важное. В городе будет новая команда. Я объявлю об этом через три дня,
– заявил футболист.
Что известно о руководителе нового клуба
- Воспитанник юношеских команд футбольных клубов "Реал Мадрид" и "Атлетико".
- С 2012 года 25-летний Сауль Ньигес выступает за "Атлетико".
- Сезон 2013/14 провел в аренде в клубе "Райо Вальекано", где стабильно выходил в основном составе команды.
- Вернувшись в 2014 году в "Атлетико", также получал регулярную игровую практику. С тех пор успел сыграть за мадридский клуб более 100 матчей в национальном чемпионате.
- В нынешнем сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах за команду Диего Симеоне (4 гола).
- Футболист является обладателем Кубка Испании (2012/13), Суперкубок УЕФА (2012) и победителем Лиги Европы (2017/18).
- В 2016 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Испании. Является участником чемпионата мира 2018 года в России.