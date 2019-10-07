Звездный Альварес отказывается от боя с Головкиным, который победил Деревянченко
Звездный мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что не планирует проводить третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. Альварес чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и журнала The Ring.
Головкин и Альварес провели два поединка: первый завершился ничьей, а во втором Канело выиграл решением судей. После этого Головкин безуспешно добивается реванша.
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Я тот боксер, с которым все хотят встретиться в ринге и победить. После того, как Головкин подрался со мной, чего он добился? Он ничего не сделал. Головкин больше не представляет вызова для меня. Я побил его, дал ему 24 раунда, но он не смог победить меня.
Что произойдет в третьем бою? Я снова выиграю и нокаутирую его. Я разговаривал со своими промоутерами. Единственный интерес в третьем бою для меня – финансовый. Если они хотят этого боя, пусть предоставят мне цифры. Мне нужны другие вызовы,
– цитирует Альвареса TV Azteca.
В ночь с 4 на 6 октября Геннадий Головкин сомнительным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал титулы IBF и IBO.
Пояс IBF принадлежал Альваресу, однако организация забрала его в мексиканца. Канело не смог договориться о защите титула в бою с Деревянченко и пояс IBF стал вакантным.
Канело следующий поединок проведёт 2 ноября против россиянина Сергея Ковалева. Этот бой будет за титул WBO в полутяжелом весе, которым владеет Ковалев.
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