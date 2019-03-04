Звездный Балотелли забавно отпраздновал гол, сняв прямой эфир в Instagram прямо на поле: видео
Нападающий "Марселя" Марио Балотелли необычным способом отпраздновал гол в ворота "Сент-Этьена" в домашнем матче 27 тура чемпионата Франции.
"Марсель" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" – 2:0. Победный мяч в ворота "зеленых" отправил новичок команды Марио Балотелли. Оформив гол бисиклетой, Марио взял у оператора заранее приготовленный телефон и запустил прямую трансляцию в Instagram.
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Интересно, что Балотелли забил в своих первых трех домашних матчах за "Марсель" в Лиге 1. Последний раз в составе "бело-голубых" такое делал Ибраима Бакайоко в 1999 году.
После 27 туров в активе "Марселя" 44 балла и 4 строчка в турнирной таблице Лиги 1. В этом сезоне на счету Балотелли 4 забитых мяча в 6 поединках.
Марио стал игроком "Марселя" в конце января 2019 года. Нападающий перешел в новый клуб на правах свободного агента, поскольку перед этим разорвал контракт с "Ниццей".