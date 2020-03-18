Звездный баскетболист Кевин Дюрант заболел коронавирусом
У четырех игроков баскетбольного клуба НБА "Бруклин Нетс" выявили коронавирус. Одним из тех, у кого тест оказался положительным, стал двукратный призер НБА Кевин Дюрант.
Форвард пропустил сезон из-за тяжелой травмы, но не смог обезопасить себя от вируса. Об этом сообщает Шемс Чарану в своем твиттере.
Читайте также Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
31-летний американец Кевин Дюрант успокаивает болельщиков, но просит их быть осторожными, беречь себя и соблюдать правила карантина.
Имена других троих баскетболистов, у которых обнаружили коронавирус, не сообщаются.
Кевин Дюрант пропустил длительное время из-за тяжелой травмы ахиллова сухожилия, которую получил в финале плей-офф НБА 2018/19 против "Торонто Репрорс". Форвард покинул площадку, не дожидаясь конца матча, на костылях и в защитном ботинке на правой ноге.
Добавим, что средняя результативность американца за его 12 лет в НБА составляет 27 очков, 7 подборов и 4 передачи.
- Титулованный баскетболист получил две золотые награды Олимпийских игр вместе со сборной США.
- В его активе одна медаль высшей пробы на чемпионате мира.
- Дюрант дважды становился чемпионом НБА в составе “Голден Стейта”, признавался самым ценным игроком сезона НБА-2014.
- Десять раз участвовал в матчах звезд НБА и становился самым результативным игроком НБА (2010, 2011, 2012, 2014 годов).
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.