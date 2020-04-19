Звездный боец UFC стал первым, кто поднял двухметрового Шакила О'Нила: видео
Франко-камерунский боец UFC Франсис Нганну смог сделаете то, что до недавнего времени не удавалось, наверное, никому. Нганну поднял бывшего звездного баскетболиста Шакила О'Нила.
Член Зала славы, легендарный центровой Шакил О'Нил снял видео, на котором Франсис поднимает его на руки.
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Вес 48-летнего Шака составляет около 150 килограммов. Его рост – 2 метра и 16 сантиметров.
"Это первый раз, когда кто-то поднял меня на руки", – признался в конце ролика О'Нил.
Что известно о Франсисе Нганну? 33-летний боец смешанных единоборств (MMA). Занимает вторую строчку в рейтинге UFC в супертяжелом весе. Провел 17 профессиональных боев, одержал 14 побед и трижды проиграл.
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