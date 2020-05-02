Звездный боксер зарекся не выходить на ринг после поражения Усику

Промоутер Эдди Хирн заявил, что не будет организовывать поединок Тони Беллью против экс-чемпиона мира Энди Руиса (33-2, 22 КО), если британец все же решит вернуться на профессиональный ринг.

Хирн признался, что после боя с украинцем Александром Усиком Беллью попросил больше никогда не пускать его на ринг. Его слова цитирует Sky Sports.

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Беллью позвонил мне и сказал: "Я бы разгромил Руиса. Я знаю, что мог бы побить его". Он – боец, который соскучился по поединкам. После боя с Усиком Беллью сказал мне: "Позаботься, чтобы я больше никогда не выходил на ринг". Я переживаю за жену Тони. В 20 раз больше, чем за него. Беллью мог бы снова выйти на ринг, на нем нельзя ставить крест. Но разве не лучше уйти так, как он?

"Возможно, Тони смог бы победить Руиса. А с другой стороны – он может оказаться в нокауте. В таком случае мы будем думать, что нам не стоило этого делать. Некоторые люди считают, что Тони побеждал в бою с Усиком, однако Александр был очень хорош, и Беллью попал в нокаут, пытаясь стать абсолютным чемпионом. Очень приятно видеть, как бойцы завершают карьеру счастливыми, и Беллью в этом плане – отличный пример", – сказал Хирн.

Бой Александр Усик – Тони Беллью прошел 10 ноября в Манчестере. На кону поединка стояло звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте – победителю доставались все четыре чемпионских пояса ведущих мировых боксерских организаций – WBC, IBF, WBA и WBO.

Украинец победил 35-летнего британца нокаутом в 8-м раунде, хотя на момент остановки боя проигрывал по очкам (65:68, 66:67, 67:67).

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