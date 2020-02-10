Звездный Фуркад смастерил импровизированные сани и устроил веселые катания: видео
До чемпионата мира по биатлону остались считанные дни и биатлонисты завершают подготовку. Исключением не является сборная Франции, которая будет среди фаворитов мирового первенства в Антхольце.
Во время тренировки французы Мартем Фуркад и Кантен Фийон-Майе смастерили импровизированные сани и решили развлечься.
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Конечно, лидер общего зачета Фуркад решил воспользоваться своим статусом и заставил Фийона-Майе тянуть его.
"Делаю все возможное, чтобы Кантен Фийон-Майе набрал форму к чемпионату мира!", – написал Мартен.
Видео спортсмены опубликовали в социальных сетях.
Мартен Фуркад
Мартен Фуркад: «Роблю все можливе, щоб Кантен Фійон-Майє набрав форму до чемпіонату світу!»Опубліковано Biathlon.com.ua Субота, 8 лютого 2020 р.
Первой гонкой чемпионата мира станет смешанная эстафета, которая состоится 13 февраля. Начало гонки в 15:45.
Мартен Фуркад лидер общего зачета. На второй строчке идет Фийон-Майе, который проигрывает земляку 69 баллов.
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