Звездный футболист "Ювентуса" Дибала с девушкой инфицированы коронавирусом

Полузащитник итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что заразился коронавирусом. Вместе с ним инфицирована и его девушка.

Информацию о заражении Covid-19 Дибала разместил в соцсетях.

"Привет всем, я хотел сообщить вам, что мы только что получили результаты теста Covid-19. Мы с Орианой получили положительный результат. К счастью, мы в идеальном состоянии. Спасибо за ваши сообщения и поздравления для всех", – написал Дибала.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

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Он стал третьим игроком "Ювентуса", у которого обнаружили коронавирус. Первым был защитник Даниэле Ругани. Впоследствии вирус обнаружили и у полузащитника Блеза Матюиди.

По состоянию на 21 марта, в Италии коронавирусом заболело более 53 578 человек, 4 825 из которых умерло. Зато выздоровели 6 072 человека.

Среди умерших – три украинки.

В Италии коронавирусом заболело уже по меньшей мере 2629 медицинских работников, 13 из которых умерло.

В городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится вывозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.

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