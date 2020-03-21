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Звездный футболист "Ювентуса" Дибала с девушкой инфицированы коронавирусом

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Полузащитник итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что заразился коронавирусом. Вместе с ним инфицирована и его девушка.

Информацию о заражении Covid-19 Дибала разместил в соцсетях.

"Привет всем, я хотел сообщить вам, что мы только что получили результаты теста Covid-19. Мы с Орианой получили положительный результат. К счастью, мы в идеальном состоянии. Спасибо за ваши сообщения и поздравления для всех", – написал Дибала.

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Он стал третьим игроком "Ювентуса", у которого обнаружили коронавирус. Первым был защитник Даниэле Ругани. Впоследствии вирус обнаружили и у полузащитника Блеза Матюиди.

  • По состоянию на 21 марта, в Италии коронавирусом заболело более 53 578 человек, 4 825 из которых умерло. Зато выздоровели 6 072 человека.
  • Среди умерших – три украинки.
  • В Италии коронавирусом заболело уже по меньшей мере 2629 медицинских работников, 13 из которых умерло.
  • В городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится вывозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Здоровье Ювентус Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол
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