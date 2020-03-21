Звездный футболист "Ювентуса" Дибала с девушкой инфицированы коронавирусом
Полузащитник итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что заразился коронавирусом. Вместе с ним инфицирована и его девушка.
Информацию о заражении Covid-19 Дибала разместил в соцсетях.
"Привет всем, я хотел сообщить вам, что мы только что получили результаты теста Covid-19. Мы с Орианой получили положительный результат. К счастью, мы в идеальном состоянии. Спасибо за ваши сообщения и поздравления для всех", – написал Дибала.
К слову Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Он стал третьим игроком "Ювентуса", у которого обнаружили коронавирус. Первым был защитник Даниэле Ругани. Впоследствии вирус обнаружили и у полузащитника Блеза Матюиди.
- По состоянию на 21 марта, в Италии коронавирусом заболело более 53 578 человек, 4 825 из которых умерло. Зато выздоровели 6 072 человека.
- Среди умерших – три украинки.
- В Италии коронавирусом заболело уже по меньшей мере 2629 медицинских работников, 13 из которых умерло.
- В городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится вывозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.
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