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Звездный футболист "Ювентуса" рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

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Первым заболевшим коронавирусом в Серии А был защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани. Итальянский игрок рассказал, как проходит процесс выздоровления.

Футболист подчеркнул, что самое сложное во время болезни – это соблюдать самоизоляцию.

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У меня все хорошо – я не чувствовал каких-либо серьезных симптомов. Я чувствую себя счастливчиком, но в то же время, я почувствовал очень серьезный удар. Мое заболевание стало первым в серии А – это повысило внимание к вирусу. Я скучаю по своим близким. Изоляция идет очень долго и скучно. Это необходимо и я готов терпеть, чтобы скорее увидеть своих родных людей,
– сказал Ругани.

  • Коронавирус обнаружен уже у 10 игроков чемпионата Серии А. Первым заразился защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани, также вирус подтвержден у шести игроков "Сампдории" – Маноло Габбьядини, Омара Колли, Альбина Экдаля, Мортена Торсби, Антонио Ла Гумины и Фабио Депаоли.
  • Также вирус COVID-19 подтвердили у трех игроков Фиорентины – форвардов Душана Влаховича и Патрика Кутроне, а также защитника Хермана Песселя.
  • По всему миру коронавирусом COVID-19 было заражено более 155 тысяч человек, что привело к смерти более 5800 человек.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Коронавирус Covid-19 Футбол Новости Спорта Ювентус
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