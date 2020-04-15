Звездный футболист "Ювентуса" в футболке "Шахтера" сыграл в интересную игру с мамой: видео

Бывший футболист "Шахтера" Дуглас Коста, ныне выступающий за "Ювентус", во время карантина, который он проводит в Бразилии, сыграл с мамой и двумя сестрами в интересную игру.

Коста опубликовал забавное видео в Instagram вместе со своей мамой.

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Женщина посадила перед собой трех детей, в том числе и Косту в футболке "Шахтера". Маме задавали ряд вопросов (например, "Кто самый вредный?"), на которые она должна была ответить погружением в сахарную пудру одного из детей.

Примечательно, что для игры Дуглас Коста надел футболку "Шахтера", из которого ушел в "Баварию" еще летом 2015 года. Мама же футболиста была в футболке "Ювентуса" – нынешней команды бразильца.

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