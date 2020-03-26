Туалетная бумага и маски: звездный футболист "Милана" устроил огненную вечеринку на карантине

Из-за пандемии коронавируса в Италии футболисты вынуждены находиться в самоизоляции. Во время карантина игроки тренируются и поддерживают форму, но не забывают о развлечениях.

Пример веселого времяпрепровождения показал защитник "Милана" Тео Эрнандес.

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Футболист устроил домашнюю вечеринку с карантинными атрибутами: антисептиками, масками и туалетной бумагой. Естественно, не обошлось без музыки.

Общее количество зараженных в Италии – 74 386 человек.

Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране наибольшее количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.

По меньшей мере 2 629 медицинских работников заразились коронавирусом, 13 из которых умерли. Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране.

В итальянском городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.

Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.

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