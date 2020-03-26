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Туалетная бумага и маски: звездный футболист "Милана" устроил огненную вечеринку на карантине

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Из-за пандемии коронавируса в Италии футболисты вынуждены находиться в самоизоляции. Во время карантина игроки тренируются и поддерживают форму, но не забывают о развлечениях.

Пример веселого времяпрепровождения показал защитник "Милана" Тео Эрнандес.

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Футболист устроил домашнюю вечеринку с карантинными атрибутами: антисептиками, масками и туалетной бумагой. Естественно, не обошлось без музыки.

 

  • Общее количество зараженных в Италии – 74 386 человек.
  • Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране наибольшее количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.
  • По меньшей мере 2 629 медицинских работников заразились коронавирусом, 13 из которых умерли. Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране.
  • В итальянском городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.
  • Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
  • В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт ФК Милан Футбол
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