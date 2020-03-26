Туалетная бумага и маски: звездный футболист "Милана" устроил огненную вечеринку на карантине
Из-за пандемии коронавируса в Италии футболисты вынуждены находиться в самоизоляции. Во время карантина игроки тренируются и поддерживают форму, но не забывают о развлечениях.
Пример веселого времяпрепровождения показал защитник "Милана" Тео Эрнандес.
Смотрите также Коронавирус в Италии: эпидемия в Ломбардии спадает, но общая смертность до сих пор высокая
Футболист устроил домашнюю вечеринку с карантинными атрибутами: антисептиками, масками и туалетной бумагой. Естественно, не обошлось без музыки.
- Общее количество зараженных в Италии – 74 386 человек.
- Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране наибольшее количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.
- По меньшей мере 2 629 медицинских работников заразились коронавирусом, 13 из которых умерли. Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране.
- В итальянском городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.
- Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
- В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии