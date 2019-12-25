Звездный футболист Озил пожертвовал деньги на 219 операций для детей из малоимущих семей

Хавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил рассказал в своем Instagram про свои пожертвования на операции детей из малоимущих семей по всему миру.

Озил оплатил 219 операций для детей, нуждающихся в немедленном хирургическом вмешательстве. Немец подчеркнул, что на этом благотворительная деятельность не заканчивается.

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219 операций уже сделаны, но у нас впереди еще очень много работы. Все деньги, подаренные на нашу свадьбу с Амине, пойдут на 1000 операций для детей по всему миру. Благодарен каждому, кто внес свой вклад в этот проект. Огромное спасибо медицинским работникам, которые сотрудничают с нами – это только начало,

– написал футболист.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел в составе "канониров" девять матчей, отметившись одним забитым голом.

"Арсенал" идет на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ. Первый матч под руководством нового главного тренера Микеля Артеты "канониры" проведут в четверг, 26 декабря, на выезде против "Борнмута".