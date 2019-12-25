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Звездный футболист Озил пожертвовал деньги на 219 операций для детей из малоимущих семей

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Месут Озил / ФК "Арсенал"

Хавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил рассказал в своем Instagram про свои пожертвования на операции детей из малоимущих семей по всему миру.

Озил оплатил 219 операций для детей, нуждающихся в немедленном хирургическом вмешательстве. Немец подчеркнул, что на этом благотворительная деятельность не заканчивается.

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219 операций уже сделаны, но у нас впереди еще очень много работы. Все деньги, подаренные на нашу свадьбу с Амине, пойдут на 1000 операций для детей по всему миру. Благодарен каждому, кто внес свой вклад в этот проект. Огромное спасибо медицинским работникам, которые сотрудничают с нами – это только начало,
– написал футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219 operations are already done, but there’s still many more to come going forward! As my wife @gulseamine and I announced before our wedding in June 2019, we're covering the costs of another 1,000 life-changing surgeries for children in need around the world. A big thank you goes out to @big.shoe11 for the amazing co-operation over the last couple of years. Thank you to every single wedding guest, fan and follower who has donated towards this project, and a special thank you to all the amazing international medical teams that are involved. This is just the start! Let’s look forward to 2020, and help hundreds of other children in need all together. #M1Ö

Публикация от Mesut Özil (@m10_official)

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел в составе "канониров" девять матчей, отметившись одним забитым голом.

"Арсенал" идет на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ. Первый матч под руководством нового главного тренера Микеля Артеты "канониры" проведут в четверг, 26 декабря, на выезде против "Борнмута".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Дети Спорт Футбол Арсенал
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