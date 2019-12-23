Звездный футболист перенес инсульт перед матчем Лиги чемпионов

Защитник "Зальцбурга" Патрик Фаркаш признался, что перенес инсульт перед матчем Лиги чемпионов против "Наполи" в октябре.

На базе своего клуба 27-летний австрийский защитник потерял сознание, а потом не мог двигаться и говорить.

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Мне нечего скрывать, и, думаю, каждый болельщик должен знать, что произошло со мной в тот вечер: это был инсульт. Я не мог двигаться, хотя пытался сделать хотя бы небольшое движение.



Я думал о том, что же со мной произошло. В какой-то момент предположил, что это конец и я могу умереть. Я хочу оставить эту историю позади, но также хочу поддержать других людей, которые пострадали от инсульта, и поговорить с ними,

– приводит слова Фаркаша ESPN.

В нынешнем сезоне 27-летний Фаркаш провел 10 матчей за "Зальцбург", отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. После перенесенного инсульта Патрик на поле не появлялся.

"Зальцбург" занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов, уступив "Ливерпулю" и "Наполи". В 1/16 финала Лиги Европы австрийцы сыграют против "Айнтрахта".