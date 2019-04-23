Звездный футболист ПСЖ оказался быстрее Усейна Болта: видео

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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе / ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против "Монако", выигранном его командой со счетом 3:1. Также футболист установил скоростной рекорд в этом матче.

Как сообщает британское издание Daily Mail, в эпизоде с первым голом 20-летний нападающий превзошел достижение самого быстрого человека планеты Усэйна Болта – многократного рекордсмена в беге на 100 и 200 метров.

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В частности, во время забега футболист разогнался до 38 км/час. Это превысило средний показатель скорости ямайского спринтера в 37,58 км/ч во время установки им мирового рекорда в беге на 100 метров.

Для сравнения, самым быстрым игроком АПЛ является Лерой Сане, который в прошлом сезоне в одном из эпизодов развил скорость в 35,48 км/час.

Мбаппе не впервые демонстрирует свои легкоатлетические способности. В прошлом году француз развил скорость, по данным разных СМИ, от 37 до 39 км/час.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта легкая атлетика ПСЖ
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