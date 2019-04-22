Звездный футболист ПСЖ отпраздновал чемпионство "заплывом" в раздевалке: эпическое видео

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Дани Алвес
Дани Алвес / twitter.com/DaniAlvesD2

Парижский клуб ПСЖ досрочно оформил чемпионство в чемпионате Франции уже по итогам 33 туров. Это второй подряд титул парижан и только восьмой за всю историю.

На матч чемпионата против "Монако" в воскресенье, 21 апреля, ПСЖ выходил уже в статусе чемпиона, поскольку свой матч не выиграл "Лилль".

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На игру футболисты парижской команды вышли с изображением Собора Парижской Богоматери и одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Уже после игры футболисты столичной команды громко праздновали свое чемпионство. В частности, отличился бразилец Дани Алвес.

35-летний футболист устроил "заплыв" прямо в клубной раздевалке.

В общем все игроки парижского клуба не сдерживали эмоций и неистово радовались единственному титулу в сезоне.

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Теги: Спорт Футбол ПСЖ
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