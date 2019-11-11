Звездный футболист Неймар поддержал бразильцев "Шахтера" после скандала в матче с "Динамо"
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поддержал игроков" Шахтера " Тайсона и Дентиньо, которых оскорбляли на расовой почве в матче с "Динамо".
Игрок опубликовал фотографию в социальных сетях, подписав фразой "No Racism".
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Неймар поддержал Тайсона и Дентиньо
Матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу завершился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Единственный гол в матче на 18 минуте забил Сергей Кривцов.
После этой победы "горняки" лидируют в украинском первенстве, имея 40 очков. Второй идет луганская "Заря" с 28 очками. "Динамо" отстает от "Шахтера" на 13 пунктов и идет третьим.
Расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо"
Болельщики "Динамо" в течение матча скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера". На 74-й минуте Тайсон не сдержался, и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест.
Впоследствии скандирование в его адрес продолжились, и арбитр принял решение увести команды с поля на три минуты.
После паузы Тайсон был удален с поля за неприличный жест болельщикам "Динамо". Форвард "горняков" Дентиньйо попытался вступить в словесную перепалку с болельщиками киевлян, но его успокоил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.
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