Звездный футболист Неймар поддержал бразильцев "Шахтера" после скандала в матче с "Динамо"

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Расизм на матче Шахтер – Динамо: Неймар отреагировал на скандал
Неймар / Фото из открытых источников

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поддержал игроков" Шахтера " Тайсона и Дентиньо, которых оскорбляли на расовой почве в матче с "Динамо".

Игрок опубликовал фотографию в социальных сетях, подписав фразой "No Racism".

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Неймар поддержал Тайсона и Дентиньо

Матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу завершился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Единственный гол в матче на 18 минуте забил Сергей Кривцов.

После этой победы "горняки" лидируют в украинском первенстве, имея 40 очков. Второй идет луганская "Заря" с 28 очками. "Динамо" отстает от "Шахтера" на 13 пунктов и идет третьим.

Расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо"
Болельщики "Динамо" в течение матча скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера". На 74-й минуте Тайсон не сдержался, и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест.

Впоследствии скандирование в его адрес продолжились, и арбитр принял решение увести команды с поля на три минуты.

​После паузы Тайсон был удален с поля за неприличный жест болельщикам "Динамо". Форвард "горняков" Дентиньйо попытался вступить в словесную перепалку с болельщиками киевлян, но его успокоил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Шахтер Динамо Спорт Футбол Неймар
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