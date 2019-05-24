Звездный футболист сборной Сербии по футболу не получил вызов на матч против Украины
Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич обнародовал список игроков, которые будут готовиться к июньским поединкам квалификации Евро-2020, в том числе и против Украины.
В состав сборной Сербии не получил вызов полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич.
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Состав сборной Сербии
Вратари: Марко Дмитриевич ("Эйбар", Испания), Предраг Райкович ("Маккаби" Т-А, Израиль), Никола Васильевич ("Радник").
Защитники: Александр Коларов ("Рома", Италия), Антонио Рукавина ("Астана", Казахстан), Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия), Милош Велькович ("Вердер", Германия), Урош Спаич ("Краснодар", Россия), Филип Младенович ("Лехия", Польша), Неманья Милетич ("Партизан"), Стеван Митрович ("Страсбур", Франция).
Полузащитники: Душан Тадич ("Аякс", Нидерланды), Неманья Максимович ("Хетафе", Испания), Саша Лукич ("Торино", Италия), Дарко Лазович ("Дженоа", Италия), Міят Гачинович, Филипп Костич (оба – "Айнтрахт", Германия), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Адам Льяич ("Бешикташ", Турция), Андрия Живкович ("Бенфика", Португалия), Неманья Радоньич ("Марсель", Франция), Александр Катаи ("Чикаго Файер", США), Любомир Фейса (Бенфика", Португалия).
Нападающие: Александр Митрович (Фулхэм, Англия), Лука Йович ("Айнтрахт", Германия), Александр Прийович ("Аль-Итихад", Саудовская Аравия).
Официально сбор сербской команды начнется 3 июня. 7-го числа во Львове балканцы сыграют против сборной Украины, а 10-го – в Белграде против Литвы.