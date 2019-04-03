Звездный футболист уверен, что "Динамо" поможет ему попасть в сборную Испании

4 Читати новину українською
Фран Соль
Фран Соль / Фото из открытых источников

Нападающий "Динамо" Фран Соль уверен, что сможет попасть в сборную Испании, если проявит себя в киевском клубе.

Об этом Фран Соль рассказал в интервью на Youtube-канале "Зе Интервьюер".

Читайте также: УЕФА вслед за "Шахтером" наказал "Динамо" закрытием трибун

Реально ли, чтобы меня из" Динамо " позвали в сборную Испании? Естественно. Если ты хорошо играешь в таком клубе, как "Динамо", то тебя могут заметить и позвать. Если я пойду по этому пути, то могу попасть в сборную.

"Да, я знаю о дерби между "Шахтером" и "Динамо". Кендзера и Вербич показывали мне видео о противостоянии с "Шахтером". Дерби – это очень полезная и приятная штука. Нужно хорошо сыграть против них 7 апреля", – сказал Соль

Соль перешел в "Динамо" прошлой зимой из голландского клуба "Виллем II". В активе футболиста 4 матча и 2 забитых мяча в составе киевского клуба во всех турнирах.

В начале марта испанец получил травму плеча и перенес операцию. Полное восстановление футболиста займет 2-3 месяца.

Смотрите полное видео с Франом Солем

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Путин может пойти в наступление еще до второго тура: военный назвал причину
сегодня
3499
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео
сегодня 10:33 Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео
13
Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1 апреля 20:28 Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
658
"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону": видео
сегодня 10:15 "Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону": видео
53
ФФУ предоставила УЕФА объяснения по делу Мораеса: дата вердикта
2 апреля 19:51 ФФУ предоставила УЕФА объяснения по делу Мораеса: дата вердикта
153
Усик может исчезнуть с украинского телевидения
2 апреля 16:51 Усик может исчезнуть с украинского телевидения
884
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук