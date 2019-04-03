Звездный футболист уверен, что "Динамо" поможет ему попасть в сборную Испании
Нападающий "Динамо" Фран Соль уверен, что сможет попасть в сборную Испании, если проявит себя в киевском клубе.
Об этом Фран Соль рассказал в интервью на Youtube-канале "Зе Интервьюер".
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Реально ли, чтобы меня из" Динамо " позвали в сборную Испании? Естественно. Если ты хорошо играешь в таком клубе, как "Динамо", то тебя могут заметить и позвать. Если я пойду по этому пути, то могу попасть в сборную.
"Да, я знаю о дерби между "Шахтером" и "Динамо". Кендзера и Вербич показывали мне видео о противостоянии с "Шахтером". Дерби – это очень полезная и приятная штука. Нужно хорошо сыграть против них 7 апреля", – сказал Соль
Соль перешел в "Динамо" прошлой зимой из голландского клуба "Виллем II". В активе футболиста 4 матча и 2 забитых мяча в составе киевского клуба во всех турнирах.
В начале марта испанец получил травму плеча и перенес операцию. Полное восстановление футболиста займет 2-3 месяца.
Смотрите полное видео с Франом Солем