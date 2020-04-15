24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Звездный экс-футболист "Аякса" и "Барселоны" хотел переболеть коронавирусом

- Читати новину українською
Франк де Бур / Getty Images

Бывший тренер "Интера" и "Кристал Пэлас" Франк де Бур, ныне работающий в "Атланта Юнайтед", рассказал о риске заразиться коронавирусом.

Голландского специалиста цитирует издание Tuttomercato.

Читайте также Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список

Отрицательный тест на коронавирус? С одной стороны, я рад, но с другой – хотел бы положительный. Тогда бы я выздоровел и у меня выработался к нему иммунитет. Когда коронавирус в Америке только начинался, один из членов нашего штаба себя плохо почувствовал. Наш тренер вратарей Орландо Трастфулл и мой помощник тоже чувствовали себя нехорошо, поэтому мы сделали тест,
– сказал де Бур.

  • Сейчас Де Бур тренирует "Атланту", которая является одной из сильнейших команд МЛС.
  • Франк де Бур как игрок прежде всего известен выступлениями за клубы "Аякс" и "Барселону", а также национальную сборную Нидерландов.

COVID-19 в США: текущая ситуация

  • Сейчас общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет более 590 тысяч и эта цифра постоянно растет. Только за минувшие сутки подтвердили более 30 тысяч новых случаев. Соответствующие данные обнародовал Университет Джона Хопкинса.
  • Коронавирус зафиксировали уже у всех 50 штатах, округе Колумбия и других американских территориях. По официальным данным, уже более 44 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
  • Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США. Только в штате Нью-Йорк тест на коронавирус сделали около пол миллиона жителей.
  • По состоянию на 14 апреля в штате Нью-Йорк от коронавируса умерли уже 8 905 человек. Морги переполнены, в больницах не хватает коек для больных, а медики пишут завещания. Только в городе Нью-Йорк уже около 100 тысяч инфицированных человек (вместе со штатом – более 180 тысяч).
  • Это означает, что, согласно официальной статистике, в одном только Нью-Йорке больше инфицированных, чем во всем Китае, где ранее зарегистрировали 81 907 случаев заболевания.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта ФК Барселона Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 15:11 Горячая жена украинского футболиста показала сексуальный трюк с туалетной бумагой: видео
Юрій Семенюк
сегодня 13:19 Звездный футболист "Ювентуса" в футболке "Шахтера" сыграл в интересную игру с мамой: видео
Юрій Семенюк
14 апреля 16:54 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
14 апреля 12:14 Мальчик повторил удивительный удар Месси и получил похвалу от Лео: видео
Михайло Гема
13 апреля 17:42 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема

Новости
Больше новостей