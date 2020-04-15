Звездный экс-футболист "Аякса" и "Барселоны" хотел переболеть коронавирусом

Бывший тренер "Интера" и "Кристал Пэлас" Франк де Бур, ныне работающий в "Атланта Юнайтед", рассказал о риске заразиться коронавирусом.

Голландского специалиста цитирует издание Tuttomercato.

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Отрицательный тест на коронавирус? С одной стороны, я рад, но с другой – хотел бы положительный. Тогда бы я выздоровел и у меня выработался к нему иммунитет. Когда коронавирус в Америке только начинался, один из членов нашего штаба себя плохо почувствовал. Наш тренер вратарей Орландо Трастфулл и мой помощник тоже чувствовали себя нехорошо, поэтому мы сделали тест,

– сказал де Бур.

Сейчас Де Бур тренирует "Атланту", которая является одной из сильнейших команд МЛС.

Франк де Бур как игрок прежде всего известен выступлениями за клубы "Аякс" и "Барселону", а также национальную сборную Нидерландов.

COVID-19 в США: текущая ситуация

Сейчас общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет более 590 тысяч и эта цифра постоянно растет. Только за минувшие сутки подтвердили более 30 тысяч новых случаев. Соответствующие данные обнародовал Университет Джона Хопкинса.

Коронавирус зафиксировали уже у всех 50 штатах, округе Колумбия и других американских территориях. По официальным данным, уже более 44 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США. Только в штате Нью-Йорк тест на коронавирус сделали около пол миллиона жителей.

По состоянию на 14 апреля в штате Нью-Йорк от коронавируса умерли уже 8 905 человек. Морги переполнены, в больницах не хватает коек для больных, а медики пишут завещания. Только в городе Нью-Йорк уже около 100 тысяч инфицированных человек (вместе со штатом – более 180 тысяч).

Это означает, что, согласно официальной статистике, в одном только Нью-Йорке больше инфицированных, чем во всем Китае, где ранее зарегистрировали 81 907 случаев заболевания.

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