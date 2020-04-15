Звездный экс-футболист "Аякса" и "Барселоны" хотел переболеть коронавирусом
Бывший тренер "Интера" и "Кристал Пэлас" Франк де Бур, ныне работающий в "Атланта Юнайтед", рассказал о риске заразиться коронавирусом.
Голландского специалиста цитирует издание Tuttomercato.
Читайте также Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Отрицательный тест на коронавирус? С одной стороны, я рад, но с другой – хотел бы положительный. Тогда бы я выздоровел и у меня выработался к нему иммунитет. Когда коронавирус в Америке только начинался, один из членов нашего штаба себя плохо почувствовал. Наш тренер вратарей Орландо Трастфулл и мой помощник тоже чувствовали себя нехорошо, поэтому мы сделали тест,
– сказал де Бур.
- Сейчас Де Бур тренирует "Атланту", которая является одной из сильнейших команд МЛС.
- Франк де Бур как игрок прежде всего известен выступлениями за клубы "Аякс" и "Барселону", а также национальную сборную Нидерландов.
COVID-19 в США: текущая ситуация
- Сейчас общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет более 590 тысяч и эта цифра постоянно растет. Только за минувшие сутки подтвердили более 30 тысяч новых случаев. Соответствующие данные обнародовал Университет Джона Хопкинса.
- Коронавирус зафиксировали уже у всех 50 штатах, округе Колумбия и других американских территориях. По официальным данным, уже более 44 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
- Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США. Только в штате Нью-Йорк тест на коронавирус сделали около пол миллиона жителей.
- По состоянию на 14 апреля в штате Нью-Йорк от коронавируса умерли уже 8 905 человек. Морги переполнены, в больницах не хватает коек для больных, а медики пишут завещания. Только в городе Нью-Йорк уже около 100 тысяч инфицированных человек (вместе со штатом – более 180 тысяч).
- Это означает, что, согласно официальной статистике, в одном только Нью-Йорке больше инфицированных, чем во всем Китае, где ранее зарегистрировали 81 907 случаев заболевания.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 13:19 Звездный футболист "Ювентуса" в футболке "Шахтера" сыграл в интересную игру с мамой: видео
сегодня , 08:33 Возобновление матчей сборной Украины, бой Усика на НСК "Олимпийский": новости спорта 14 апреля
сегодня , 11:26 Кабмин сегодня может разрешить спортсменам тренироваться в спортзалах во время карантина
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 14 апреля: в мире почти 2 миллиона инфицированных
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Юный игрок "Динамо": Если бы сейчас пригласила "Барселона" – не согласился бысегодня , 14:27
-
Кабмин разрешил членам сборных команд Украины тренироваться во время карантинасегодня , 13:54
-
Горячая жена украинского футболиста показала сексуальный трюк с туалетной бумагой: видеосегодня , 15:11
-
Экс-игрок "Динамо" об Алиеве: Человек или неистовый, или ему нужно закусыватьсегодня , 10:22
-
Самая престижная велогонка мира перенесена из-за коронавируса– новая датасегодня , 12:16
Предложения партнеров
Комментарии