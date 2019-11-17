Звездный экс-игрок "Динамо" может присоединиться к Ярмоленко в "Вест Хэме"

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Домагой Вида заинтересовал "Вест Хэм" / Фото из открытых источников

Бывший защитник "Динамо" Домагой Вида, который сейчас выступает в Турции за "Бешикташ", заинтересовал клуб английской Премьер-лиги "Вест Хэм".

Менеджер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини хочет обязательно усилить центральную зону обороны, и Домагой Вида кажется для чилийца идеальным вариантом, сообщает издание 90min.

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В последних двух поединках АПЛ "Вест Хэм" пропустил 6 мячей, а безвыигрышная серия команды в турнире составляет уже 6 матчей.

Также отмечается, что за Виду "Вест Хэм" готов заплатить 8,5 миллионов евро.

Как известно, за "Вест Хэм" уже выступает другой экс-футболист "Динамо" – Андрей Ярмоленко. Бок о бок за киевлян хорват и украинец выступали с зимы 2013 года (время прихода Виды в команду) и по лето 2017 года (уход Ярмоленко).

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Андрей Ярмоленко Вест Хем Динамо
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