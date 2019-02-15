Звездный легионер "Динамо" присоединится к киевлянам после тяжелой травмы

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд 17 февраля впервые в этом году присоединится к киевской команде.

Дуелунд пропустил зимние сборы киевлян из-за тяжелой травмы лодыжки. 21-летний датчанин вернется в Киев, где продолжит восстановление.

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Завтра прилетаю в Киев. Вскоре снова я буду на поле рядом со своими одноклубниками. Уже не могу дождаться,

– написал Дуелунд в своем Instagram.

Дуеленд получил травму в матче 6 тура групповой стадии Лиги Европы против чешского "Яблонца". Тогда, по словам самого футболиста, он сломал лодыжку. После этого он уже перенес операцию, а сейчас идет его последний период восстановления.

В текущем сезоне УПЛ Дуелунд провел 6 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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