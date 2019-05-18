Звездный легкоатлет Бондаренко впервые за два года выступил на официальных соревнованиях

26 Читати новину українською
Богдан Бондаренко
Богдан Бондаренко / Фото из открытых источников

Украинский высотник Богдан Бондаренко впервые с 2017 года принял участие в официальных соревнованиях.

Бондаренко соревновался на втором этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае. Наш чемпион мира-2013 и бронзовый призер Олимпиады-2016 занял 10 место с результатом 2.19 метра (сошел на высоте 2.25).

Читайте также: Украинская легкоатлетка Левчекно показала тренировочный процесс: мотивирующее видео

К примеру, победитель соревнования Ю Ванг из Китая взял планку 2.28 метра. Отметим, что личный рекорд Бондаренко 2.42 метра.

Последний раз Богдан Бондаренко выходил на старт на чемпионате мира-2017 в Лондоне. После этого он почти два года восстанавливался после операции на стопе.

Спорт 24 писал, что на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе сенсационную победу одержала украинка Ярослава Магучих.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
От дохлого осла вам уши, – в Москве дерзко прокомментировали слова Зеленского о Крыме
сегодня
771
Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Львовские" Карпаты " перед матчем почтили память 8-летнего фаната, который погиб в ДТП: фото
сегодня 21:10 Львовские" Карпаты " перед матчем почтили память 8-летнего фаната, который погиб в ДТП: фото
11
Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
16 мая 16:45 Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
Станіслав Безушко 26
Первый гол нападающего за 29 матчей помог "Ворскле" победить "Арсенал": видео
сегодня 16:19 Первый гол нападающего за 29 матчей помог "Ворскле" победить "Арсенал": видео
55
Златана Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча за нападение на вратаря во время матча:
сегодня 12:40 Златана Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча за нападение на вратаря во время матча:
101
Коломойский прибыл в Украину, потому что его сын подписывает контракт с баскетбольной командой
сегодня 11:10 Коломойский прибыл в Украину, потому что его сын подписывает контракт с баскетбольной командой
210
Новости
Больше новостей
Залиште відгук