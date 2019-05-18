Звездный легкоатлет Бондаренко впервые за два года выступил на официальных соревнованиях
Украинский высотник Богдан Бондаренко впервые с 2017 года принял участие в официальных соревнованиях.
Бондаренко соревновался на втором этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае. Наш чемпион мира-2013 и бронзовый призер Олимпиады-2016 занял 10 место с результатом 2.19 метра (сошел на высоте 2.25).
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К примеру, победитель соревнования Ю Ванг из Китая взял планку 2.28 метра. Отметим, что личный рекорд Бондаренко 2.42 метра.
Последний раз Богдан Бондаренко выходил на старт на чемпионате мира-2017 в Лондоне. После этого он почти два года восстанавливался после операции на стопе.
Спорт 24 писал, что на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе сенсационную победу одержала украинка Ярослава Магучих.
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