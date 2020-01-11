Звездный Надаль проиграл матч за сборную Испании впервые за 16 лет

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, уступивший в четвертьфинале ATP Cup бельгийцу Давиду Гоффену 4:6, 6:7, проиграл первый одиночный матч за сборную с 2004 года.

Тогда 33-летний испанец проиграл Иржи Новаку, который завершил карьеру в 2007 году. До этого поражения Надаль одержал за сборную Испании 32 победы подряд.

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Правда, Рафа быстро отошел от неудачи и в дуэте с Пабло Каррено-Бустой обеспечил Испании путевку в полуфинал.

Уже в полуфинале ATP Cup-2020 сборная Испании встречалась с Австралией. Победа Надаля над Алексом де Минуаром обеспечила испанцам выход в финал, где они сыграют с Сербией. Финал состоится 12 января.

Отметим, что ассоциация теннисистов-профессионалов первым крупным турниром 2020 года решила сделать командный турнир. Премьерный Кубок АТР собрал 24 сборные.

Масштабное мероприятие с призовым фондом в 15 миллионов долларов проходит в трех австралийских городах Брисбене, Перте и Сиднее.