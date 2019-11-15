Звездный Надаль в пятый раз в карьере завершит сезон первой ракеткой мира

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Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль / Фото из открытых источников

33-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль сохранит за собой первую строчку мирового рейтинга.

Накануне Роджер Федерер в заключительном матче группового этапа итогового турнира в двух сетах (6:4, 6:3) обыграл Новака Джоковича. Этот результат гарантировал Рафаэлю Надалю первую строчку в рейтинге АТР по итогам 2019 года.

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Ранее за свою карьеру Надаль финишировал на первой строчке мировой классификации в 2008, 2010, 2013 и 2017 годах. Лидером по этому показателю остается американец Пит Сампрас (6 сезонов).

В 2019 году Надаль стал чемпионом Roland Garros и Открытого чемпионата США, Мастерс в Риме и Монреале, был финалистом Открытого чемпионата Австралии и полуфиналистом Wimbledon, сыграл в 1/2 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло и Мадриде.

15 ноября испанский теннисист проведет поединок третьего круга Итогового турнира против грека Стефаноса Циципаса, который уже гарантировал себе участие в полуфинале.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис
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