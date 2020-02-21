Нападающий "Аякса" позорно поиздевался над соперником, который упал после подката: видео
33-летний нападающий "Аякса" Райан Бабел, который зимой во второй раз вернулся в команду из Амстердама, отметился странным эпизодом в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Хетафе" (0:2).
На 55-й минуте Бабел снес защитника хозяев Аллана Ньйома. Арбитр решил "наградить" форварда желтой карточкой, после чего Райан упал на землю, изображая невыносимую боль. Затем нидерландец подбежал к Ньйому и начал насмехаться над ним, прихрамывая рядом.
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Форвард "Аякса" посчитал, что оппонент симулирует и решил продемонстрировать, что его театральные умения ничуть не хуже, чем у Ньйома. Оба участника эпизода получили по желтой карточке.
В итоге испанцы забили еще один мяч и усложнили для "Аякса" выход в следующую стадию турнира.
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