Нападающий "Аякса" позорно поиздевался над соперником, который упал после подката: видео

33-летний нападающий "Аякса" Райан Бабел, который зимой во второй раз вернулся в команду из Амстердама, отметился странным эпизодом в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Хетафе" (0:2).

На 55-й минуте Бабел снес защитника хозяев Аллана Ньйома. Арбитр решил "наградить" форварда желтой карточкой, после чего Райан упал на землю, изображая невыносимую боль. Затем нидерландец подбежал к Ньйому и начал насмехаться над ним, прихрамывая рядом.

Читайте также: Ничьи МЮ и "Севильи", победы "Интера" и "Ромы": видеообзоры матчей 1/16 финала Лиги Европы

Форвард "Аякса" посчитал, что оппонент симулирует и решил продемонстрировать, что его театральные умения ничуть не хуже, чем у Ньйома. Оба участника эпизода получили по желтой карточке.

Ryan Babel has me in stitchers here pic.twitter.com/hAotaKBh3s — Scouser Chris (@ScouserChrisLFC) February 20, 2020

В итоге испанцы забили еще один мяч и усложнили для "Аякса" выход в следующую стадию турнира.