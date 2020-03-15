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Звездный нападающий "Реала" Гарет Бэйл открывает ресторан с интересной тематикой – фото

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Известный футболист открывает уже свое второе такое заведение. Теперь это будет бар-ресторан с тематикой гольфа, который откроется уже летом в родном для футболиста Уэльсе.

Об этом сообщает известное испанское издание Marca. Гарет Бэйл продолжает карьеру предпринимателя.

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Масштабность этого проекта ресторана заключается в том, что в середине будут несколько небольших полей для гольфа.

Я не собираюсь играть в футбол вечно, поэтому я заинтересован заниматься этим бизнесом, особенно в Уэльсе,
– объяснил свою идею Бэйл.

В 2017 году Бэйл открыл спортбар в центре Кардиффа, футболист является большим фанатом гольфа.


Бар-ресторан RAP.59

Бар-ресторан получил название – PAR.59. У футболиста "Реала" уже есть другой бизнес в центре Кардиффа под названием Eleven, который оформлен в футбольном стиле.

Добавим, что футболист сам несколько несколько раз ездил в Кардифф в течение последних месяцев, чтобы контролировать создание проекта и высказать свое мнение архитекторам, ответственным за строительство бизнеса.


Новый проект Гарета Бейла

Добавим, что валлиец вместе со всеми игроками "Реала" вынужден придерживаться изоляции из-за эпидемии коронавируса в Испании.

В сезоне 2019/20 Гарет Бейл сыграл всего 24 матча, из них 14 поединков в испанской Ла Лиге и отметился двумя результативными ударами и двумя ассистами.

Мадридский "Реал" занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе которого 56 набранных пунктов. Команда уступает лидеру чемпионата "Барселоне" двумя очками.

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Футбол
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