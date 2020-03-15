Звездный нападающий "Реала" Гарет Бэйл открывает ресторан с интересной тематикой – фото
Известный футболист открывает уже свое второе такое заведение. Теперь это будет бар-ресторан с тематикой гольфа, который откроется уже летом в родном для футболиста Уэльсе.
Об этом сообщает известное испанское издание Marca. Гарет Бэйл продолжает карьеру предпринимателя.
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Масштабность этого проекта ресторана заключается в том, что в середине будут несколько небольших полей для гольфа.
Я не собираюсь играть в футбол вечно, поэтому я заинтересован заниматься этим бизнесом, особенно в Уэльсе,
– объяснил свою идею Бэйл.
В 2017 году Бэйл открыл спортбар в центре Кардиффа, футболист является большим фанатом гольфа.
Бар-ресторан RAP.59
Бар-ресторан получил название – PAR.59. У футболиста "Реала" уже есть другой бизнес в центре Кардиффа под названием Eleven, который оформлен в футбольном стиле.
Добавим, что футболист сам несколько несколько раз ездил в Кардифф в течение последних месяцев, чтобы контролировать создание проекта и высказать свое мнение архитекторам, ответственным за строительство бизнеса.
Новый проект Гарета Бейла
Добавим, что валлиец вместе со всеми игроками "Реала" вынужден придерживаться изоляции из-за эпидемии коронавируса в Испании.
В сезоне 2019/20 Гарет Бейл сыграл всего 24 матча, из них 14 поединков в испанской Ла Лиге и отметился двумя результативными ударами и двумя ассистами.
Мадридский "Реал" занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе которого 56 набранных пунктов. Команда уступает лидеру чемпионата "Барселоне" двумя очками.
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